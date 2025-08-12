Ponekod več tekočine, spremembe tudi na mejah

Po skoraj 20 letih od uvedbe omejitve količine tekočin, ki jih je mogoče med potovanjem z letalom prenašati v ročni prtljagi, na 100 mililitrov, se zdaj odpira novo poglavje v varnostnih kontrolah na letališčih. Nedavna odločitev Evropske konference za civilno letalstvo (ECAC), ki združuje vse evropske organe civilnega letalstva, je prvi korak do slovesa od omenjene omejitve. Ponekod je zato po novem mogoče potovati tudi s prtljago, v kateri so embalaže s tekočinami do največ dveh litrov.

V Italiji imajo EDS C3 skenerje na petih letališčih, to sta milanski letališči Malpensa (samo na terminalu 1) in Linate, Fiumicino v Rimu ter letališči v Bologni in Turinu. Na preostalih letališčih, denimo na nam najbližjem, tistem v Ronkah, kjer naprednih skenerjev še ni, ostaja v veljavi dosedanja meja - 100 ml. Italijanska organizacija za varstvo potrošnikov Assoutenti opozarja, da so ob zgoraj omenjenih italijanskih aerodromih napredni skenerji prisotni še na letališčih v Dublinu, Belfastu, Edinburgu, Parizu (Charles de Gaulle, Orly), Londonu (Heathrow, Gatwick, Southend), Birminghamu, Madridu, na Mallorci, v Düsseldorfu, Kölnu, Hamburgu, Berlinu, Frankfurtu, Stuttgartu, Münchnu, Pragi, Bratislavi, Sarajevu in na Malti, a da to še ne pomeni, da so tu preklicali omejitev na 100 ml.

Z 12. oktobrom se za državljane držav, ki niso članice EU ali schengenskega območja, spreminjajo pravila za vstop v schengensko območje in izstop iz njega. Z novim sistemom nadzora meja (Entry/Exit System - EES) bodo na zunanjih meja schengenskega območja, torej na navadnih mejnih prehodih, pa tudi na letališčih in v pristaniščih, samodejno beležili nekatere osebne podatke, natančneje ime, priimek, podatke o potnem listu, datum in kraj vstopa oziroma izstopa, biometrične podatke (obrazni posnetek, prstni odtisi) in status dovoljenega bivanja. Pričakujejo, da bo nov sistem v začetni fazi na mejah povzročil čakalne vrste.