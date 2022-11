Ponekod že rosi, Arso za jutri objavil rumeno opozorilo

Ob obratu vetrov od jugozahoda, od koder priteka občutno bolj vlažen zrak, se je v FJK povečala oblačnost, v dopoldanskih urah je mestoma že občasno rosilo. Ozračje je ponekod zamegljeno in bolj sivo.

Naše kraje bo v nočnih urah in jutri zjutraj (četrtek) prešla atlantska vremenska fronta. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi priteka toplejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo oblačno, zlasti v gorah se bodo pojavljale občasne rahle padavine, tudi drugod bo lahko občasno rosilo.

Padavine se bodo zvečer in ponoči okrepile in bodo povečini zmerne do močne, mestoma lahko obilne. Vmes bodo plohe in nevihte, ni izključeno, da lahko nastane kakšen krajevni naliv. Arso opozarja pred močnejšimi padavinami in nevihtami ter pred okrepljenim vetrom.

Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, čez dan pa se bo vreme postopno izboljšalo. Padavine bodo oslabele in ponehale. Zapihala bo burja, ozračje se bo spet občutno ohladilo. V gorah se bo meja sneženja proti koncu padavin spustila pod nadmorsko višino okrog 1800 metrov.

V petek in soboto bo povečini precej jasno, občasno bo pihala šibka do zmerna burja. Zlasti petkovo jutro bo razmeroma hladno.

V nedeljo bo stanovitno in precej sončno. Ozračje bo mestoma zamegljeno.