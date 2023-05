Danes zjutraj so gorski reševalci pomagali 49-letnemu moškemu iz Majana, ki si je poškodoval gleženj, medtem ko je na višini 1900 metrov na gori Col Gentile s prijatelji iskal radič.

Ob 6.30 so gorski reševalci prejeli klic na pomoč in se odpravili do ponesrečenca, ki je bil med drugim prezebel. Pokrili so ga s termično odejo in ga stabilizirali ter s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Tolmeču. Reševanje je trajalo skoraj tri ure