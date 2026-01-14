»Ponoči ne morem spati, skrbi me za mojo družino«

Dogajanju v islamski republiki z veliko zaskrbljenostjo spremljajo iranski državljani v tujini. Med njimi je tudi študent iz Teherana, ki študira na tržaški univerzi, in se je na Primorski dnevnik obrnil s prošnjo, da njegove misli delimo z javnostjo. Prosil nas je tudi, da njegovega imena ne zapišemo, saj bi lahko še tako nedolžna izjava predstavljala grožnjo za njegovo družino oziroma znance.

Mladi Iranec nam je priznal, da se zadnje dni z veliko težavo posveča študiju in slabo spi, saj ne ve, ali so njegovi sorodniki živi in zdravi. »Z družino zaradi internetnega mrka ne morem komunicirati, ne morem jih poklicati ali jim pošiljati sporočil. Niti navadnega sms-a ne morem poslati ali poklicati prek navadne telefonske linije. Nič, kar deluje s pomočjo interneta, ne deluje, niti plačevanje s kartico,« nam je zaskrbljeno zaupal. Dejal je, da od prejšnjega četrtka išče informacije, ki jih občasno kdo objavi na družbenih omrežjih. Dodal je še, da temu, kar predvajajo nacionalni mediji, nihče ne verjame – niti prebivalci v državi niti diaspora.

»Represija tokrat veliko bolj brutalna«

Našega sogovornika smo vprašali, v čem se po njegovem mnenju zdajšnji protesti razlikujejo od prejšnjih. »Tokrat je drugače. Zdaj na nogah ljudje iz različnih slojev in etničnih skupin. Mladi ne želijo religije, zato so se zgodili tudi napadi na mošeje. A tudi represija je tokrat veliko bolj brutalna,« je dejal iranski študent.

Na naše vprašanje, ali so tokrat na ulicah predvsem mladi, ni znal odgovoriti, saj so informacije in posnetki iz Irana redki in težko preverljivi. Zanimalo nas je še, ali je mogoče povzeti zahteve ljudi oziroma kaj bi se moralo zgoditi, da bi se protesti polegli. »Ne obstaja ena sama osrednja zahteva. Iran je poln protislovij, opozicija je razdrobljena tako doma kot v tujini. V državi živi več kot 90 milijonov ljudi. Tu smo Perzijci, Luri, Kurdi, tudi Arabci in številne druge manjšine, zato ne moremo govoriti o enem narodu, o eni sami družbi. Govorimo različne jezike in imamo različne potrebe ter želje tudi znotraj posameznih skupin. Eni Kurdi bi se denimo radi odcepili, drugi ne,« je na kratko povzel kompleksnost Irana.