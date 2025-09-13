Ponoči poslabšanje s padavinami in nevihtami

Naše kraje bo zvečer od zahoda dosegla atlantska vremenska fronta, ob kateri se bo vreme poslabšalo. Danes popoldne in zvečer se bo postopno že povečala oblačnost, ponoči in sprva še jutri zjutraj se bodo pojavljale padavine, deloma nevihte. Ni izključeno, da bodo vmes tudi posamezni nalivi.

Padavine bodo od zahoda jutri čez dan ponehale in se bo postopno razjasnilo. Jutri popoldne bo povečini precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo lahko še nastala kakšna posamezna ploha.

V ponedeljek bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 28 stopinj Celzija.