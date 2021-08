Ponoči sta se izgubila na Mokrinah

Gorski reševalci iz Mužca, gasilci in reševalci finančne policije so ponoči posredovali na Mokrinah, kjer sta se izgubila 27-letni in 17-letni nemški turist. Za pomoč so zaprosili njuni prijatelji, ki so bili v hotelu na Mokrinah, ker se nista vrnila.

Prepešačila sta več gorskih stez in dosegla nekaj vrhov, nakar sta se nameravala vrniti. Zvečer, ko sta bila že povsem brez moči, sta se izgubila in zaprosila za pomoč. Reševalci so ugotovili njuno pozicijo z aplikacijo SMS Locator. Bila sta nedaleč od Mokrin. Dosegli so ju po namočeni in zelo težavni poti s terenskim vozilom, bila sta premražena, saj sta bila povsem neprimerno oblečena. Prepeljali so ju na varno k prijateljem. Posredovanje se je srečno zaključilo ob 2.30.