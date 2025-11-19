Ponudnik spletne infrastrukture Cloudflare odpravil napake

Ponudnik spletne infrastrukture Cloudflare je malo po 16.30 sporočil, da so odpravili napake, zaradi katerih je bilo delovanje nekaterih najpomembnejših svetovnih spletnih aplikacij nekaj ur omejeno ali ustavljeno. Družbeno omrežje X ter aplikacije ChatGpt, Spotify in Canva ter druge so spet, ali bodo vsak čas, uporabne. Težave je med drugim beležila tudi slovenska tiskovna agencija STA. Iz podjetja Cloudflare so okrog 13. ure po srednjeevropskem času sporočili, da se soočajo s težavami z notranjo storitvijo. Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in da pripravljajo popravek.