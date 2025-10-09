Pooblaščenki za Slovence ni uspelo

Wanda Ferro, državna sekretarka na italijanskem notranjem ministrstvu, kjer odgovarja za jezikovne manjšine, torej tudi za slovensko, je v teh dneh v središču pozornosti. Sicer ne v Rimu, temveč v rojstni Kalabriji. Na nedavnih volitvah ji je namreč spodletela izvolitev v deželni svet, na katero je baje precej računala.

Ferro bi se potem najbrž odpovedala deželnemu mandatu in ostala v parlamentu ter na ministrstvu, z izvolitvijo pa bi potrdila svoj politični vpliv v stranki Bratov Italije na deželni ravni. Državna sekretarka, ki je deželna koordinatorka stranke Giorgie Meloni, je sicer prejela več kot deset tisoč osebnih preferenc, v okrožju Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone pa jo je prehitel somišljenik Vicenzo Montuoro in bil znova izvoljen v deželni svet.

Wandi Ferro je pooblastila za manjšine 13. maja leta 2023 poveril notranji minister Matteo Piantedosi. Pod njenim vodstvom se je vladno institucionalno omizje v polni sestavi doslej sestalo le enkrat in sicer novembra leta 2023 na notranjem ministrstvu. Pred tem se je ta organ nazadnje sestal julija 2021, ko je vladi predsedoval Mario Draghi.