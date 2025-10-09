VREME
DANES
Četrtek, 09 oktober 2025
Iskanje
Volitve

Pooblaščenki za Slovence ni uspelo

Državni sekretarki Wandi Ferro je na listi stranke Bratov Italije spodletela izvolitev v deželni svet Kalabrije

Sandor Tence |
Kalabrija |
9. okt. 2025 | 12:38
    Pooblaščenki za Slovence ni uspelo
    Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Wanda Ferro (ARHIV)
Dark Theme

Wanda Ferro, državna sekretarka na italijanskem notranjem ministrstvu, kjer odgovarja za jezikovne manjšine, torej tudi za slovensko, je v teh dneh v središču pozornosti. Sicer ne v Rimu, temveč v rojstni Kalabriji. Na nedavnih volitvah ji je namreč spodletela izvolitev v deželni svet, na katero je baje precej računala.

Ferro bi se potem najbrž odpovedala deželnemu mandatu in ostala v parlamentu ter na ministrstvu, z izvolitvijo pa bi potrdila svoj politični vpliv v stranki Bratov Italije na deželni ravni. Državna sekretarka, ki je deželna koordinatorka stranke Giorgie Meloni, je sicer prejela več kot deset tisoč osebnih preferenc, v okrožju Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone pa jo je prehitel somišljenik Vicenzo Montuoro in bil znova izvoljen v deželni svet.

Wandi Ferro je pooblastila za manjšine 13. maja leta 2023 poveril notranji minister Matteo Piantedosi. Pod njenim vodstvom se je vladno institucionalno omizje v polni sestavi doslej sestalo le enkrat in sicer novembra leta 2023 na notranjem ministrstvu. Pred tem se je ta organ nazadnje sestal julija 2021, ko je vladi predsedoval Mario Draghi.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: