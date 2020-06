Pop Tv: V incident na italijanski meji naj bi bila res vpletena slovenska vojaka

Policijska preiskava incidenta, ko naj bi na meji z Italijo slovenski vojak s puško ustavil sprehajalca, po informacijah POP TV kaže, da sta bila vanj res vpletena slovenska vojaka, zgodil pa se je dan prej, kot je bilo sprva rečeno. Preiskavo je prevzela Obveščevalno varnostna služba Morsa. Slovenska vojska uradnih informacij še ni prejela.

Izpoved 32-letnega slovensko-italijanskega državljana smo v Primorskem dnevniku objavili 23. maja. Zaupal nam je, da sta ga v občini Hrpelje - Kozina blizu meje z Italijo ustavila moški v uniformi, eden pa je vanj tudi meril z avtomatsko puško. Ko sta se prepričala, da ne gre za nezakonitega migranta, sta ga izpustila. Šlo naj bi za pripadnika Slovenske vojske in ne »člana kakšne varde«.

Do dogodka naj bi na podlagi navedb 32-letnika prišlo 8. maja. Informacije za ta dan in na omenjenem območju je preverila tudi policija, ki je prav tako zagotovila, da tam takrat slovenski vojaki niso pomagali policistom pri varovanju državne meje. A kot so po poročanju POP TV po preiskavi ugotovili policisti, se je dogodek dejansko odvil dan prej. Moški naj bi po fotografijah prepoznal vojaka, ki sta ga ustavila. Televizija še poroča, da naj vojaka ne bi bila del običajnih enot, ki dobijo nalogo mejnega patruljiranja s policijo.

Obrambni minister Matej Tonin je za televizijo potrdil, da je preiskavo prevzela Obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo, ker je prišlo do spremembe dneva domnevnega incidenta.