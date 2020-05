»Stoj, sit down« ... nato mu je z avtomatsko puško meril v glavo

»Stoj!« »Sit down!« (sedi, v angleščini). Z orožjem meril v glavo. Adrenalin. Strah. In dolg molk.

Zgodba je resnična. Ni napovednik vojnega filma. Zgodilo se je prejšnji teden v gozdu na obmejnem območju v občini Hrpelje - Kozina v Sloveniji. »Ura je bila nekje dopoldne, med 10.00 in 11.00,« nam je dejal 32-letni italijanski (in slovenski) državljan z začasnim bivališčem v Sloveniji. Darko (ime je namišljeno) se je s plavolaso (namenoma smo poudarili barvo las) punco sprehajal na območju nad dolino Glinščice (vedno na slovenski strani državne meje). »V zadnjih dveh mesecih, ko nisem bil v službi, sva s punco veliko hodila. In to navado sva obdržala tudi v času, ko so začeli sproščati koronaukrepe. Vreme je bilo sončno in šla sva na pot. Iskala sva stezo, da bi pač prišla do želenega cilja. Prišla sva do križišča in za trenutek sva šla narazen, da bi preverila, ali nisva morda zgrešila poti. Po nekaj prehojenih metrih priteče proti meni oseba v vojaški opremi in mi kriči, naj se nemudoma ustavim. Nato spregovori v angleščini ‘Sit down’ (sedi),« je ogorčeno povedal naš sogovornik in nadaljeval: »Prestrašil sem se. Nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da je nek ‘norec’, ki se igra na vojaka. Ukazal mi je, naj klecnem. Avtomatsko puško mi je meril naravnost v glavo.