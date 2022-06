Poplave v Indiji in Bangladešu terjale smrtne žrtve

Monsunsko deževje je v Indiji in Bangladešu povzročilo uničujoče poplave, ki so terjale najmanj 41 življenj, več milijonov ljudi pa je ostalo odrezanih od sveta, danes sporočajo oblasti v obeh državah. Nenehne padavine so v zadnjem tednu povzročila poplave na obsežnih območjih zlasti severovzhoda Bangladeša. Oblasti so tja napotile vojsko, ki evakuira ljudi, ki so ostali odrezani od sosednjih skupnosti. Šole so se spremenile v začasna zatočišča za celotne vasi, ki so jih v roku nekaj ur poplavile reke, ki so prestopile bregove.

Od petka popoldne naj bi v državi najmanj 21 ljudi umrlo zaradi udarov strel. Še štirje ljudje so umrli, ko so plazovi zasuli njihove domove na pobočjih mesta Chittagong, navedbe policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Po začasni umiritvi padavin so se poplavne razmere danes v Bangladešu še poslabšale. Po besedah vodje regionalne vlade pokrajine Sylhet Mošarafa Hosaina je ostalo odrezanih od sveta več kot štiri milijone ljudi. Skoraj celotna regija naj bi bila brez elektrike.

O plazovih in poplavah poročajo tudi iz sosednje Indije. Od četrtka je najmanj 16 ljudi umrlo v zvezni državi Meghalaja, v sosednji držav Asam pa so poplave po petih dneh deževja prizadele skupno več kot 1,8 milijona ljudi.

Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo dodatno zaostritev vremenskih razmer v Bangladešu in na severovzhodu Indije.

Poplave so sicer redna grožnja več milijonom prebivalcev nižje ležečih predelov Bangladeša, a strokovnjaki opozarjajo, da te zaradi podnebnih sprememb postajajo pogostejše, močnejše in bolj nepredvidljive, še piše AFP.