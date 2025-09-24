Popoldne še padavine in ponekod nevihte

Na vreme pri nas bo v popoldanskih in večernih urah še vplival ciklon z vremensko fronto, ki se bo v drugem delu noči oddaljil in oslabel. Popoldne bo še oblačno in deževno, ponekod se bodo pojavljale nevihte in bodo možne večje količine dežja. Padavine s krajevnimi nevihtami se bodo nadaljevale tudi sprva ponoči, medtem ko se bo proti jutru vreme postopno izboljšalo.

Jutri se bo vreme izboljšalo in delno razjasnilo. Čez dan bodo lahko nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo v FJK povečini spremenljivo ali oblačno z delnimi razjasnitvami. Občasno bodo možne krajevne padavine, lahko tudi posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo precej sončno in povečini suho.