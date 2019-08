Nova predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs ob bližajoči se obletnici priključitve Prekmurja pravi, da Prekmurcem privoščijo življenje v matični državi, za porabske Slovence pa to ne more biti praznik, saj so pred 100 leti ostali odrezani od slovenskega zaledja in pozabljeni od madžarske države. Obletnico bodo v Prekmurju obeležili 17. avgusta.

