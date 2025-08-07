Poročilo o raciji na Peršmanovi domačiji naj bi bilo pripravljeno do septembra

Na dan prihajajo informacije o posebni komisiji, ki jo je avstrijsko notranje ministrstvo ustanovilo za obravnavo policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem, kjer so nacisti aprila 1945 umorili enajst članov slovenskih družin Sadovnik in Kogoj in ki je zaradi tega eno izmed ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Dogodek, ki je izzval tudi reakcije slovenskih državnih vrhov, močno odmeva v slovenski in do neke mere tudi v avstrijski javnosti.

Komisija, v kateri bodo predstavniki društev in združenj koroških Slovencev, znanosti in pravosodja, se bo prvič sestala jutri, poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Izvedla naj bi ankete, na podlagi katerih bi pripravila oceno policijske operacije ob upoštevanju zgodovinske dimenzije. Poročilo o sporni raciji naj bi bilo nared do konca septembra. Če komisiji to ne bo uspelo, želi avstrijski notranji minister Gerhard Karner vmesno poročilo.

V komisiji tudi slovenski člani

Komisijo bo vodil šef pravnega oddelka na notranjem ministrstvu Mathias Vogl. Sestavljajo jo med drugim kuratorka muzeja pri Peršmanu Lisa Rettl, predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte in predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu avstrijskega kanclerja Bernard Sadovnik, ki je tudi župan Globasnice in prihaja iz družine, katere člani so bili umorjeni na Peršmanovi domačiji.