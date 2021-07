Policisti iz Novega mesta so na dolenjski avtocesti prestregli dva voznika, ki sta presegla hitrost 200 kilometrov na uro. Z video nadzornim sistemom Provida sta vozniku porscheja izmerili povprečno hitrost 207 kilometrov na uro, vozniku mercedesa pa 213 kilometrov na uro. Izsledili so ju po opozorilu, da ogrožata varnost v prometu.

Prvemu so izrekli globo v višini 1200 evrov in so pobrali devet kazenskih točk, drugemu pa v višini 1520 evrov in so mu prav tako pobrali devet kazenskih točk.