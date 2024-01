Poškodovali tri italijanska vozila, slovensko pa je ostalo nedotaknjeno

Tri vozila z italijanskimi registrskimi tablicami so poškodovali, avtomobil s slovensko registracijo, ki je bil parkiran zraven in je bil del iste »delegacije«, pa je ostal nedotaknjen. Žrtev vandalov je v torek, 16. januarja, popoldan bila ekipa javnega televizijskega kanala RAI2, ki se je mudila na grobišču Vilenica pri Podpeči in bližnji kaverni pri Prapročah, kjer je pripravljala prispevek ob dnevu spomina na fojbe in eksodus, ki bo 10. februarja.

Vandalsko dejanje se je zgodilo v približno eni uri, saj je ekipa televizije RAI, ki sta jo spremljala italijanski in slovenski speleolog, parkirala avtomobile na tamkajšnji neasfaltirani, a zlahka dostopni cesti ob 16. uri, si ogledala jamo, oddaljeno kakih 100 metrov od ceste, k vozilom pa se je vrnila ob 17. uri, ko je naletela na neprijetno presenečenje. »Vsem trem vozilom italijanskih registrskih tablic so uničili levo zunanje vzvratno ogledalo, še najbolj pa so se znesli nad kombijem snemalne ekipe podjetja Videoest. V kombiju je bil dobro viden kartonček z napisom RAI, vozilu pa so poleg zunanjega vzvratnega ogledala razbili vetrobransko steklo in poškodovali karoserijo,« je povedal Andrea Romoli, novinar televizijskega dnevnika TG2, ki se v teh dneh mudi v teh krajih za pripravo omenjenega prispevka. Eden izmed poškodovanih avtomobilov je njegov.

»Naj dodam, da je vozilo slovenskega jamarja, ki nas je spremljal, ostalo nedotaknjeno,« je še povedal Romoli.