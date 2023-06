Poškodovanega kolesarja odpeljali s helikopterjem

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči malo pred 21. uro posredovali na območju občine Možac, kjer se je poškodoval kolesar, star okrog 40 let. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Kluž, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in ni izgubil zavesti, so sporočili. Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji s Trbiža.