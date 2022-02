Poskus uboja na Spodnjih Škofijah

Koprski policisti so bili danes 37 minut čez polnoč obveščeni o poskusu uboja na Spodnjih Škofijah. Pred gostinskim lokalom sta se sprla 59-letnik iz okolice Škofij in 46-letnik iz Kopra, pri čemer je 59-letnik z nožem zabodel 46-letnika v trebuh in nato pobegnil. Poškodovanega so občani odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Teža poškodb še ni znana. Osumljenega so policisti izsledili kakih 20 minut kasneje, pri prijetju se ni upiral. Odvzeli so mu prostost. Policisti in kriminalisti dejanje obravnavajo kot poskus uboja.

Med domačini se govori, da naj bi bil zabodeni najemnik lokala, poročajo Primorske novice.