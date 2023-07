Poskus uboja v vasi pri Kopru

Koprski kriminalisti in policisti so v torek, 11. julija, posredovali v vasi v okolici Kopra, kjer je verbalni spor med bivšima partnerjema prerasel v fizični obračun. Ugotovili so, da je 34-letni moški v skupnem stanovanju fizično napadel 29-letno bivšo partnerko, pretepal jo je in jo davil. Ženska se mu je uspela iztrgati iz prijema in se je poskušala braniti z nožem, pri čemer ga je porezala po roki.

Glede na moč in brutalnost napada 34-letnika so policisti podali utemeljen sum, da je moški z davljenjem poskušal vzeti življenje bivši partnerki.

Moškemu so istega dne odvzeli prostost in odredili pridržanje zaradi utemeljenega suma uboja. Osumljenega so po vseh zbranih obvestilih in dokazih s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor.

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let.