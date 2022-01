Poslabšanj za zdaj ni videti, samo mraz

V bližnji prihodnosti bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Taka vremenska slika bi se lahko nadaljevala tudi v celotnem prihodnjem tednu. Omembe vrednih poslabšanj za zdaj ni na vidiku. Spreminjale pa se bodo temperature, zlasti proti koncu prihodnjega tedna bo predvidoma pritisnil mraz.

Morebitno poslabšanje, ki bi se lahko udejanjilo čez približno teden dni, je po zadnjih izračunih manj verjetno. Kaže bolj na občutnejšo ohladitev, mrzel severni zrak pa se bo verjetno spuščal preveč vzhodno, da bi lahko povzročil tudi nastanek sredozemskega ciklona s padavinami, ki bi lahko segale do naših krajev.

Danes, jutri in v nedeljo bo pretežno jasno, v višjih slojih ozračja bo pritekal za ta čas topel zrak, nastal bo temperaturni obrat. V gorah bodo temperature občutno nad dolgoletnim povprečjem, v nižinah in ob morju pa bodo zlasti noči razmeroma mrzle. Mestoma bo lahko ozračje tudi zamegljeno. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.

V prihodnjem tednu se bodo višji sloji ozračja spet ohladili in se bo stanje normaliziralo. Prevladovalo bo sončno vreme. Občasno bo pihala burja.

Proti koncu prihodnjega tedna se bo ozračje predvidoma občutneje ohladilo.