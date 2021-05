Poslednji sončni žarki pred večdnevno nestanovitnostjo

Našim krajem se od zahoda naglo približuje hladna vremenska fronta, ob kateri se bo vreme poslabšalo in ohladilo. Za njo bo v višjih slojih ozračja dalj časa vztrajal hladnejši zrak, ki bo povečeval nestanovitnost.

Prve krajevne padavine se bodo začele pojavljati že v popoldanskih ali večernih urah. Ponoči se bodo okrepile.

Jutri in v četrtek pa bo povečini oblačno in deževno z občasno vmesno spremenljivostjo in morebitnimi prehodnimi izboljšanji. Pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, Arso je objavil rumeno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht z nalivi.

Že jutri bo hladneje, ohladitev pa se bo v četrtek še nekoliko stopnjevala.

Vsaj občasno nestanovitno vreme se bo nadaljevalo v petek in predvidoma tudi ob koncu tedna, ko pa zlasti v nedeljo kaže na nekoliko bolj umirjeno dogajanje in na nekaj več sonca.