Posvetovalna komisija v tretje odločila o porazdelitvi sredstev

Po dvakratni preložitvi zasedanja se je danes spet sestala deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino, da bi dorekla porazdelitev finančnih sredstev, ki za slovensko narodno skupnost v Italiji iz Rima prihajajo na podlagi zaščitnega zakona.

Odprto je bil vprašanje porazdelitev finančnih sredstev iz rezervnega sklada. Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi FJK med drugim pristojen za jezikovne manjšine in zato tudi predseduje deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino, je izrazil željo, da bi za porazdelitev razpoložljivih sredstev – nedorečeno je bilo, komu nameniti 250.000 evrov –, prispel enoten predlog. »To se ni zgodilo in zato smo bili žal primorani v glasovanje,« je včeraj po seji za Primorski dnevnik povedal Roberti. Na njegovo mizo sta prišla dva različna predloga za porazdelitev, oblikovala sta ju krovni organizaciji Slovencev v Italiji – Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO). Z odločilnim Robertijevim glasom je prevladala porazdelitev, ki jo je predlagal Svet slovenskih organizacij.

»Slovik in Mladinski dom prejmeta po 30.000 evrov za projekt Spretnorasti, 60.000 pa Študijski center Melanie Klein za investicije ter 60.000 za Sklad Mitja Čuk za nadaljevanje investicije, ki jo je s poletnim rebalansom proračuna podprla tudi Dežela FJK,« je povzel Roberti, »za konec še 70.000 evrov za Slovensko stalno gledališče, to pa je bila tudi edina točka, glede katere so se vsi strinjali.«

Predlog Slovenske kulturno-gospodarske zveze je sicer med člani komisije prejel več glasov kot tisti, ki se je naposled uveljavil, toda v deželnem zakonu, ki ureja to področje, je navedeno, da »v primeru neodločenega glasovanja prevlada glas predsednika«. Pri SKGZ so predlagali, da bi od razpoložljivih 250.000 evrov 120.000 evrov namenili za projekt Spretno rasti (60.000 za Mladinski dom, 60.000 evrov za Slovik), 70.000 evrov za Slovensko stalno gledališče in 60.000 evrov za DZP-PRAE, ki izdaja Primorski dnevnik, kar pa ni prodrlo.