Potrdili prvi primer sezonske gripe

V Parmi so pri 9-mesečnem dojenčku potrdili prvi primer okužbe s sezonsko gripo v Italiji. Gre za že poznani virus tipa A-H3N2, so sporočili, ki se je že pojavljal v preteklosti, za katerega je precejšen del odrasle populacije že razvil protitelesa. Vodja ekipe, ki je na oddelku za specializacijo v mikrobiologiji in virologiji na univerzi v Parmi izolirala virus gripe, Adriana Calderaro, je med drugim povedala, da ne pričakuje večjih številk okužbe pri odrasli populaciji. To nas lahko navdaja z upanjem, da bo prišlo do manjšega števila prekrivanj s covidom-19, je še izpostavila.