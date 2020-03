Potres ni povzročil škode v krški nuklearki

Osebje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je po jutranjem močnem potresu v sosednjem Zagrebu in okolici preventivno pregledalo sisteme in opremo elektrarne. Ugotovili so, da zaradi potresa ni bilo odstopanj ali drugih vplivov na delovanje in opremo, vse v Neku pa deluje normalno, je sporočila Uprava RS za jedrsko varnost. V upravi za jedrsko varnost so zapisali, da se na opremi tudi ni sprožil noben alarm.

V Neku so s tem končali pregled in nadaljujejo obratovanje. Krška nuklearka sicer po potresu normalno obratuje, so še dodatno zagotovili.

Tiskovna predstavnica Neka Ida Novak Jerele je za STA povedala, da imajo v nuklearki za primer morebitnih naravnih in drugih nesreč pripravljene različne in natančne protokole. Skladno s temi so ravnali tudi danes, tehnično osebje Neka pa je preverilo elektrarniške sisteme in komponente. Ko so dobili potrditev, da potres ni vplival na delovanje Neka, pa je elektrarna lahko brez posebnosti nadaljevala obratovanje.

Nek so zaradi naravne nesreče do zdaj le enkrat zaustavili, in sicer konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so elektrarno zaradi potresa preventivno zaustavili.