Kvarner je ob 2.15 ponoči stresel potresni sunek magnitude 2,6. Žarišče je bilo na Krku, čutili pa so ga v večjem delu Kvarnerja. Povzročil je precejšen preplah med turisti in prebivalci, ljudje so stekli na ulice, poročajo krajevni mediji. Spremljal ga je močan grom, nekateri so poročali celo, da je bilo slišati eksplozijo.

Po prvih podatkih na srečo razen preplaha ni povzročil omembe vredne gmotne škode in se v njem na srečo niti ni nihče poškodoval.