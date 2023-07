Danes, 29. julija, so se ob 19.34 stresla tla 12 kilometrov severovzhodno od Jelšan, nedaleč od slovensko-hrvaške meje, je sporočila slovenska Agencija za okolje Arso. Po njenih ocenah je bila magnituda potresa 3,9. Evropsko-mediteranski seizmološki center EMSC pa je poročal o potresnem sunku z magnitudo 4, ki je bil oddaljen 14 kilometrov od Ilirske Bistrice. Po prvih podatkih potresni sunek ni povzročil gmotne škode, čutili pa so ga po večjem delu Slovenije ter na Tržaškem in Goriškem.