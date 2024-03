V FJK se bo šolsko leto 2024/2025 uradno začelo 11. septembra, je včeraj sklenila deželna vlada, v kateri je za šolstvo pristojna Alessia Rosolen. V otroških vrtcih se bo pouk sklenil 28. junija, v osnovnih in srednjih šolah pa 7. junija. Pouka prosti dnevi bodo – poleg prazničnih dni – še 2. november, od 23. decembra do 4. januarja, od 3. do 5. marca, od 17. do 22. aprila ter 26. aprila. Tem gre prišteti še prost dan ob obhajanju krajevnega svetnika, če to sovpade z delovnim dnem.