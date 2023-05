Povečini bo manj dežja, kot je kazalo

Zračni tlak bo nad večjim delom zahodne Evrope in severnega Sredozemlja v tem koncu tedna povečini rahlo višji od tistega, kar je kazalo še v preteklih dneh, ciklonsko območje pa bo predvidoma nekoliko manj učinkovito. Ozračje bo sicer nestanovitno in se bodo tako v soboto kot v nedeljo pojavljale občasne krajevne padavine, ki pa bodo manj vztrajne, pri čemer bodo ponekod vmes tudi morebitna obdobja, lahko daljša, s spremenljivim vremenom ali z delnimi razjasnitvami.

Na večjo možnost občasnih padavin v obliki posameznih krajevnih ploh in neviht ter tako tudi nekoliko daljših vmesnih izboljšanj kaže zlasti v soboto, medtem ko bodo količine dežja v nedeljo, ko bo dogajanje nekoliko manj pestro in zato bolj upočasnjeno, predvidoma malo večje in ponekod nekoliko dolgotrajnejše, vseeno pa ne v tolikšni meri, da bi bile celodnevne, kot je kazalo še pred donedavnim. Tudi v nedeljo bodo torej marsikje obdobja s spremenljivim vremenom ali delnimi razjasnitvami. Več sončnega vremena ali spremenljivosti bo sicer oba dneva ob morju, več oblakov in nekoliko pogostejše padavine pa drugod. Nekoliko hladneje bo.

V ponedeljek bo zlasti dopoldne nekaj več sončnega vremena, popoldne ali zvečer bo nastajala spremenljiva oblačnost in se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe ali nevihte. V torek in sredo se vreme še ne bo povsem umirilo. Zlasti v torek kaže na pogostejši dež, v sredo pa na večjo spremenljivost in delne razjasnitve. Postopno bo nekoliko topleje.