Povprečna slovenska plača prvič v zgodovini prehitela italijansko

Povprečna slovenska plača zaposlenih za nedoločen čas je leta 2023 prvič prehitela italijansko. Podatek je pred par dnevi objavil evropski statistični urad Eurostat, ki je predstavil povprečne plače v vseh 27 državah Evropske unije. Stavek, da »so italijanske plače višje od slovenskih«, torej ne drži več. Pozor, tu ni govora o kupni moči oz. kakih drugih podatkih, saj npr. lestvica ne upošteva obdavčitve ali drugih faktorjev, a le bruto plačo. Ta je vsekakor prvič v zgodovini torej višja v Sloveniji kot v Italiji, Eurostatovi podatki pa potrjujejo tudi dejstvo, da medtem ko beležimo precej visoko rast cen, ostaja plača v Italiji v bistvu enaka. Ostale države pa jo bolj ali manj prilagajajo inflaciji.

Povprečna letna bruto plača delavcev s pogodbo za nedoločen čas je lani v Sloveniji po podatkih Eurostata znašala 33.081 evrov, medtem ko je v Italiji znašala 32.749 evrov. Obe državi sta bili pod povprečjem EU: 37.863. Do slovenskega »prehitevanja« je prišlo po zaslugi kar precejšnje rasti povprečne plače v zadnjih letih. Leta 2022 je povprečna plača v Sloveniji znašala 30.245 evrov, leta 2021 oz. v prvem letu, v katerem so podatke o plačah začeli zbirati na ta način, pa je znašala 28.654 evrov. Med letoma 2021 in 2023 je torej narasla za 4427 evrov. V Italiji pa plače dejansko stagnirajo. Leta 2021 je povprečna plača znašala 30.719 evrov letno, leta 2022 pa 31.847 evrov. V dveh letih je plača v povprečju narasla za 2030 evrov bruto, kar je manj kot polovica od porasta, ki so ga beležili v Sloveniji. Tudi na splošno so evropske države plačo bolj prilagajale inflaciji kot Italija, saj je povprečna letna plača sedemindvajseterice leta 2021 znašala 33.909 evrov, leta 2022 pa 35.638 evrov.