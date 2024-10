Povsod za ta čas toplo, še najbolj v Ariisu, Čedadu in Tržiču

V FJK se je danes ob šibki burji razjasnilo in so temperature v primerjavi z minulim dogajanjem še poskočile. Najvišje dnevne vrednosti je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje namerila v Ariisu na Videmskem, v Čedadu in v Tržiču. V Ariisu se je živo srebro povzpelo do 24,7 stopinje Celzija, v Čedadu in Tržiču pa do 24,4 stopinje Celzija. Več kot 24 stopinj Celzija so namerili tudi v Koprivnem, v Červinjanu in v Gorici. Temperature so skoraj povsod v nižinah presegale 22 stopinj Celzija, rahlo nižje so bile le ob morju. V Trstu so namerili najvišjo dnevno temperaturo 21,3 stopinje Celzija.

Nad nami se bo ves teden zadrževal anticiklon, ki nam bo zagotavljal stanovitno in povečini sončno ter za ta čas zelo toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo tudi v prihodnjih dneh v nižinah dosegale in presegale 23 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Občasno bo še pihala šibka burja.

Ob koncu tedna se bo iznad severne Evrope vzhodno od nas proti Balkanu spuščala višinska dolina s hladnejšim severnim zrakom. V soboto se bo burja postopno okrepila. Od nedelje bo postopno iz dneva v dan hladneje.