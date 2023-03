Požar na območju občine Kluže pod nadzorom (video)

Prostovoljci civilne zaščite iz Kluž, gozdarska policija iz Paluzze in gasilci so na delu na gozdnatem območju v bližini vasi Patok v občini Kluže, kjer se je vnel požar. Iz Tolmeča je na kraj odletel helikopter civilne zaščite. Požar je gasil z vodo, ki jo zajemal v reki Beli in v bazenu ob športnem igrišču. Malo pred 19. uro so sporočili, da je požar pod nadzorom. Glavnino ognja so pogasili, nadzorujejo pa še posamezna žarišča. Helikopterju civilne zaščite se je pozno popoldne pri gašenju pridružil še helikopter gasilcev. Gorelo je na težko dostopnem območju, kar je povzročalo dodatne težave, so sporočili gasilci.