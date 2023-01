Požare na Krasu je pogasila izjemna solidarnost

»Bili so težki dnevi. Polno je bilo neprespanih noči, agonije in stresa. Gledali smo, kako je goriški Kras izgubljal svojo podobo.« S temi besedami se je poveljnik poklicne Gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin na včerajšnji okrogli mizi v Pivki spomnil apokaliptičnih prizorov, ki jim je bil priča v vlogi vodje intervencije ob največjem požaru v zgodovini Slovenije. Cilj srečanja, kateremu je v Parku vojaške zgodovine sledilo odprtje fotografske razstave o požaru na Krasu, je bil podati obračun opravljenega dela v času ognjene stihije.

Predstavniki gasilcev, policije, vojske, prostovoljcev in občin so se strinjali z Vendraminovimi besedami, da se je dogajanje zapisalo v zgodovino s črnimi, a tudi z zlatimi črkami. Svetlo stran dramatičnih dni predstavlja namreč izjemna angažiranost ljudi iz cele Slovenije, ki so s svojimi radodarnimi in solidarnostnimi dejanji pomagali sodelujočim pri gašenju ognja in organizaciji impozantne intervencije, ki je trajala neskončnih 17 dni.

»Vsi so dali vse od sebe«

»Julija smo videli, kako je en sam človek nemočen,« je na začetku srečanja izpostavil slovenski obrambni minister Marjan Šarec. V zasneženi Pivki je bil spomin na neznosno vroče poletju zelo oddaljen, s hladno glavo pa je resda lažje analizirati zelo napeto dogajanje in ugotoviti, kje so bile storjene napake. Kot je povedal minister in kot so izpostavili sodelujoči na razpravi, pa je bilo delo opravljeno ustrezno, če ne odlično. Zgledno so sodelovale številne državne in civilne strukture, ki so kljub nepredvidljivemu sosledju dogodkov uspele zaščititi nepremičnine in ljudi. Da je bilo delo opravljeno brezhibno in profesionalno, priča dejstvo, da je bilo glede na trajanje požara in število udeleženih poškodb zelo malo.

»Vsi so dali vse od sebe, saj je bil cilj jasen: rešiti objekte in ljudi. Nihče ni razmišljal o plačilu, prevladali so solidarnost, žrtvovanje in čut dolžnosti,« je izpostavil Šarec, ki je tudi opozoril, da bo takšnih primerov v prihodnje vse več. Vendramin je nato postregel s kronološkim potekom težkih julijskih dni, ko se je požar širil tudi do 500 metrov na uro. Sočasno je bilo treba gasiti, čistiti, sekati, zalivati, prevažati opremo ter koordinirati 15 tisoč ljudi. Uspeh gre po mnenju poveljnika Gasilske zveze Francija Petka pripisati dobro vzpostavljenemu sistemu, poveljnik slovenske Civilne zaščite Srečko Šestan pa je spomnil tudi na hitro izdajo odredb, na podlagi katerih sta bili zagotovljeni tako oprema s cele države kot takojšnja finančna pomoč.