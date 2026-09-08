Požari in vročinski valovi ogrožajo prizadevanja za izboljšanje kakovosti zraka

Požari v naravi in vročinski valovi predstavljajo grožnjo mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti zraka, zaščito zdravja ljudi in ohranjanje narave, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Svet mora začeti bolje spremljati onesnaževalce zraka, kot so črni ogljik in mikroplastika, so poudarili.

Pri WMO, ki sodi pod okrilje ZN, so v letnem biltenu o kakovosti zraka in podnebju izpostavili povezavo med onesnaženostjo zraka in podnebnimi spremembami. Slednje po mnenju znanstvenikov povzročajo pogostejše in intenzivnejše vročinske valove ter požare v naravi.

»Število ekstremnih požarov v naravi narašča, kar ima zaradi visoke toksičnosti dima hude posledice za zdravje,« so zapisali v poročilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot ugotavljajo, so predpisi v Evropi in Severni Ameriki sicer zmanjšali industrijske in prometne emisije delcev PM 2,5, vendar se je na drugi strani povečala izpostavljenost delcem PM 2,5, povezanih s požari.

Pri WMO so ob tem poudarili, da je treba na svetovni ravni bolje spremljati onesnaževala zraka, kot so aerosoli - vključno s črnim ogljikom in mikroplastiko -, drobni delci in prizemni ozon.

Po oceni organizacije ta onesnaževala namreč »niso zadostno spremljana, čeprav so zelo razširjena in potencialno škodljiva za ekosisteme«.

Lorenzo Labrador iz mreže znanstvenikov Global Atmosphere Watch pri WMO je za AFP izpostavil, da kakovosti zraka in podnebnih sprememb ni mogoče obravnavati ločeno. »Če se poslabša eno, se poslabša tudi drugo,« je povedal.

Tako na območjih, kjer divjajo razmeroma močni gozdni požari, zaznavajo visoko onesnaženost z majhnimi delci. Mikrodelci, ki nastajajo pri gorenju rastlinja, so po pojasnilih Labradorja veliko bolj strupeni od tistih, ki jih izpuščajo drugi viri, kot so avtomobilski izpuhi.

Še en vir onesnaževanja zraka, ki prinaša velika tveganja za zdravje, je prizemni ozon. Ta se kopiči, ko se temperature dvignejo, atmosferske razmere zastanejo in je sončno sevanje intenzivno, kot se je zgodilo med nedavnimi vročinskimi valovi na Kitajskem, v Evropi in na jugovzhodu ZDA.

»Ta povečana izpostavljenost onesnaženju z ozonom lahko povzroči več deset tisoč dodatnih prezgodnjih smrti,« zlasti zaradi bolezni dihal, so še opozorili pri WMO.