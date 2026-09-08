Draga 2026 o tehniki in človeškosti

»Eno je sveto: Preprosto in Pristno«. Verz Srečka Kosovela iz pesmi Ecce homo bo geslo letošnjih, 61. Študijskih dnevov Draga, ki bodo potekali od petka do nedelje v parku Finžgarjevega doma na Opčinah. »Kosovelov verz smo izbrali, ker govori o tem, kaj človek je in kaj naj bi človek bil, kar lepo uvaja osrednjo temo letošnje Drage,« je na predstavitvi programa, ki bo obravnaval predvsem odnos med tehnologijo in človeštvom, pojasnil predsednik Društva slovenskih izobražencev (DSI) Martin Brecelj.

Predstavitev je potekala v Ulici Donizetti v Trstu, kjer ima DSI svoj sedež. Študijske dneve Draga prireja v sodelovanju s Slovensko prosveto (SP), v imenu katere je spregovoril njen predsednik Tomaž Simčič in predstavil letošnjo publikacijo o lanski Dragi. Simčič bo tudi povezoval letošnji program Drage. Podpredsednica Slovenske prosvete Breda Susič pa je predstavila spremni program Drage, ki bo predavanja in okrogle mize o aktualnih temah dopolnil s kulturnimi in duhovnimi dogodki. V Finžgarjevem domu bo zvenela tudi pop glasba Eve Marije, luksemburške pevke s slovenskimi koreninami, na ogled bo film Exodus 1945: Naša kri, podelili bodo 15. Peterlinovo nagrado. Študijske dneve Drage pa bo uvedel petkov dopoldanski program v okviru Drage mladih 2026, ki ga je predstavil predsednik društva Mladi v odkrivanju skupnih poti (MOSP) Jakob Tul.