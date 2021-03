Pozor: novi urniki za brezplačno testiranje!

Skladno z napovedjo ob začetku izvajanja brezplačnega hitrega testiranja na covid-19 na petih kontrolnih točkah za upravičence do prehajanje meje z Italijo, da se bo po tednu dni urnik testiranja prilagodil potrebam oziroma izkazanem interesu na posameznih točkah, so iz Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sporočili nove urnike in termine za testiranje.

Slovensko ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da se morajo testirati tudi čezmejni šolarji.

V sredo, 17. marca, bo testiranje izjemoma potekalo na lokacijah v Solkanu, Sežani in Škofijah med 8. in 18. uro.

Od četrtka, 18. marca, pa so lokacije in urniki za testiranje:

- Kulturni dom Škofije (torek od 8. do 18. ure ter četrtek in petek od 8. do 16. ure),

- mejni prehod Solkan (zabojnik – (torek od 8. do 18. ure ter četrtek in petek od 8. do 16. ure),

- mejni prehod Fernetiči (prostori mejnega prehoda – torek od 8. do 18. ure ter četrtek in petek od 8. do 16. ure),

- Kulturni dom Kobarid (torek od 8. do 16. ure),

- mejni prehod Rateče (šotor pred mejnim prehodom – torek od 8. do 16. ure).