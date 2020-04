Pozor, prihaja potica

Potica velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih sladic. Obstaja jih več vrst, ob letošnji veliki noč pa vam ponujamo recept za orehovo in mandljevo, ki sta bili, kot pravi Vesna Guštin Grilanc, na Tržaškem od nekdaj na mizi. Seveda le ob velikih praznikih.

Postopek ni preprost in zahteva kar nekaj ur dela ... a časa imate najbrž tačas v izobilju. Če boste sledili navodilom priznane raziskovalke kraških jedi in v pripravo vložili »dušo in srce«, bo uspeh zagotovljen. Recept in celoten postopek priprave sta v sliki in besedi objavljena v današnjem, četrkovem Primorskem dnevniku (in seveda tudi v naši digitalni izdaji na https://jazostanemdoma.primorski.eu/ ).