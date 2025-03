Prebili zid v baru, da bi kradli v Applovi trgovini

V Pordenonu so neznanci sinoči nameravali okrasti trgovino Apple, pri čemer so vanjo nameravali vlomiti iz sosednjega bara Pecora Nera, katerega prostori mejijo ravno z omenjeno trgovino. Najprej so se zato lotili javnega lokala, ko pa so enkrat bili v njem, so izvrtali luknjo v mejnem zidu in ga podrli. Ko so že bili na tem, da bi obiskali prostore Applove trgovine in si zagotovili bogat plen, jim je prekrižal račune protivlomni sistem, saj se je sprožil alarm in se je njihov poskus tatvine izjalovil. Tatovi so pobegnili in za njimi ni bilo več sledu. Na kraj so prispeli karabinjerji, ki so temeljito preiskali prostore bara in Applove trgovine, da bi morebiti našli kakšno sled za vlomilci. Hkrati pregledujejo posnetke nadzornih kamer, ki so nameščene v središču Pordenona.