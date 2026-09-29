Južnotirolska televizija o Križu, Primorskem dnevniku in delu senatorke Tatjane Rojc

Minet je polurna televizijska oddaja v nemškem italijanskem in ladinskem jeziku, namenjena jezikovnim in drugim manjšinam, ki je na sporedu enkrat mesečno v sklopu deželnega sedeža RAI za Južno Tirolsko. V izvirniku so to oddaje v nemščini, ki jih nato prevajajo v oba priznana jezika bocenske pokrajine.Oddaje sofinancirata Pokrajina Bocen in dežela Tridentinska – Južna Tirolska, medtem ko jim bocenska evropska akademija EURAC zagotavlja raziskovalno podporo in strokovno svetovanje za posamezne prispevke.

V sklopu Mineta je televizija RAI Südtirol v nemškem jeziku predvajala oddajo o Križu, ki jo je novinar Martin Hanni razširil na Primorski dnevnik ter na pogovor s slovensko senatorko Tatjano Rojc.Hanni in snemalec Agostino Fuscaldo sta se po Križu sprehajala z novinarjem Sandorjem Tencejem in mladim arhitektom Jakobom Vascottom, ki je izdelal načrt za Ribiško hišo. V uredništvu Primorskega dnevnika sta se srečala z odgovornim urednikom Igorjem Devetakom ter z novinarkami in novinarji, medtem ko jima je senatorka Rojc v rojstni Nabrežini predstavila politični položaj in spregovorila o svojih izkušnjah v italijanskem parlamentu.