Prebudili smo se v mrzlo, deževno in vetrovno jesensko jutro

Po pričakovanjih smo se danes prebudili v mrzlo jesensko jutro. Prikazala se je najbolj surova jesen s padavinami in ohladitvijo. Ob prehodu hladne vremenske fronte so se temperature občutno spustile, v Tržaškem zalivu piha močna burja, meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje je namerila njen najmočnejši sunek 96 km/h. Po vsej deželi je ob 9. uri še deževalo, ponoči so se pojavljale zmerne do močne padavine, vmes so bile plohe in sinoči še posamezne nevihte. Povečini je padlo od 10 do 20 litrov dežja na kvadratni meter, mestoma so bile količine občutno večje.

Ob 9. uri so bile temperature na Kraški planoti okrog 10 stopinj ali malo nižje, ob morju pod 15 stopinjami Celzija na Goriškem malo nad 10 stopinjami Celzija, občutek ohladitve pa povečuje močna burja. Na Višarjah se je živo srebro spustilo do okrog ničle, dež se je v zgodnjih jutranjih urah spremenil v sneg. Ohladitev ozračja se še ni zaključila, najnižje temperature bomo beležili zvečer in ponoči, ko bodo še za kakšno stopinjo nižje od zdajšnjih.

Danes bo dopoldne še oblačno in deževno, v popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo. Padavine bodo čez dan oslabele in ponehale, popoldne se bo že delno razjasnilo. Pihala bo burja. Za ta čas bo hladno.

Jutri bo povečini pretežno jasno, jutro bo mrzlo, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija. Burja bo oslabela.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno in za ta čas sveže.