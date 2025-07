»Pred mene je skočila medvedka«

Domačin, doma iz vasi Zavratec na Idrijskem, je med sprehodom v okolici vasi včeraj zgodaj dopoldne srečal medvedko. Še v šoku, čeprav je adrenalin že nekoliko popustil, nam je povedal, da je najprej v grmovju zaslišal šelestenje, potem pa se je nenadoma pred njega pognala medvedka.

»Šel sem na sprehod v gozd, po urejeni gozdni cesti, ko sem slišal, da je v grmovju nekaj šelestelo, zato sem se malo ustavil. Takrat pa je nenadoma pred mene skočila medvedka in se zagnala proti meni,« nam je začetek bližnjega srečanja opisal domačin. Vse se je zgodilo zelo hitro, ni imel možnosti, da bi stekel stran. »Preostalo mi je samo to, da sem roke dvignil v zrak in začel rjoveti, ona pa je rjovela proti meni,« je povedal. Medvedka se je ustavila približno dva metra pred njim. »Nato se je naglo obrnila naokoli in šla spet v grmovje, to se je ponovilo trikrat. Medtem sem počasi lezel nazaj in ko sem prišel do ovinka, sem stekel proti vasi,« je dodal domačin, ki je prvič v naravi srečal medveda oziroma medvedko. Prepričan je, da sta bila z njo še mladiča, ki sta ostala v grmovju, kamor se je medvedka vračala preverjat. Skupaj se je proti njemu pognala trikrat. Vse skupaj je trajalo kar nekaj časa. Adrenalin je do popoldneva, ko so začeli zvoniti telefoni, že nekoliko popustil, a je bil domačin še vedno v šoku.

Sijan Pretnar, Primorske novice