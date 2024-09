Koprski policisti so z radarjem pred predorom Kastelec avstrijskemu vozniku namerili hitrost 153 km/h in ukrajinski voznici 150 km/h. Na omenjenem odseku je omejitev hitrosti pri 100 km/h. Voznika sta jo torej prekoračila za 53 oz. za 50 km/h. Oba so ustavili in jima naložili globo, plačala sta jo na mestu.