Predlog odvzema imunitete Ilarii Salis zavrnjen za en sam glas

Proti odvzemu imunitete italijanski evropski poslanki Ilarii Salis se je pred dnevi izrekel že pristojni odbor Evropskega parlamenta, danes pa so o madžarskem predlogu glasovali še na plenarnem zasedanju. Predlog za odvzem imunitete je bil s tajnim glasovanjem zavrnjen z enim samom glasom razlike: za zavrnitev odvzema je glasovalo 306 evropskih poslancev in poslank, medtem ko je glasov proti zavrnitvi odvzema bilo 305. Zaradi tajnosti glasovanja ni mogoče zagotovo vedeti, od kod so prišli odločilni glasovi, predvidoma pa naj bi šlo za pripadnike strank desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ki so glasovali v nasprotju s tem, kar je pred zasedanjem izjavil njen vodja Manfred Weber. Ta je dejal, da so se dogodki, zaradi katerih Madžarska zahteve odvzem imunitete – Ilario Salis obtožujejo fizičnega napada na neonaciste, ki so se zbrali v Budimpešti, zaradi česar je že bila več kot leto dni priprta na Madžarskem –, zgodili pred njeno izvolitvijo v Evropski parlament, zato je ocenil, da je odvzem imunitete primeren zaradi spoštovanja načel pravne države.

Takoj po glasovanju se je antifašistka Ilaria Salis, ki madžarske obtožbe zavrača in je bila v evroparlament izvoljena na listi stranke Zelenih-Levice, zaradi česar so jo morali izpustiti iz zapora, oglasila z objavo na Instagramu, v kateri je k svoji fotografiji z dvignjeno pestjo pripisala – »Vse smo antifašistke!«.