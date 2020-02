Predsednica senata: »Bil je genocid«

»Tragedija fojb je dobila obris nesprejemljivega in neopravičljivega genocida, ki ga je zaznamovala krutost brez primere,« je med današnjim govorom dejala predsednica italijanskega senata Maria Elisabetta Alberti Casellati.

V senatu so popoldne ob navzočnosti predsednika vlade Giuseppeja Conteja počastili spominski dan na žrtve fojb in eksodus. Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico in premier Giuseppe Conte pa nista uporabila ostrih besed, Fico je tudi omenil fašistično raznarodovalno politiko.