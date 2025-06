Predsednik deželne vlade FJK zahteval zaupnico

Potrditev dobrega upravljanja in nadaljevanje po tej poti za ene, za druge pa dokument brez idej in vizij, za katerim se skriva le boj za oblast znotraj vladne večine, iz katerega predsednik deželne vlade izhaja vidno oslabljen. To je lahko obnova včerajšnjega dogajanja v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine, kjer je dopoldne potekala razprava o glasovalni pobudi strank desnosredinske večine o posodobitvi vladnega programa, za kar je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga zahteval zaupnico, o kateri bo deželni svet odločal prihodnji torek, 1. julija.

Nadaljevati »dobro vladanje«

S tem bi se moralo končati dogajanje zadnjih mesecev, ko je v desni sredini završalo zaradi kritik ministra za odnose s parlamentom v desnosredinski državni vladi Giorgie Meloni, Pordenončana Luce Cirianija iz vrst Bratov Italije, na račun zdravstvene politike dežele. Znanilec "zjasnitve vremen" znotraj koalicije je glasovalna pobuda, ki je v sredo prispela v deželni svet izpod peresa načelnikov skupin večine Antonia Calligarisa (Liga), Maura Di Berta (Lista Fedriga), Claudia Giacomellija (Bratje Italije) in Andrea Cabibba (Naprej, Italija), ki so jo na včerajšnji seji skupaj z Diegom Bernardisom iz Liste Fedriga tudi zagovarjali.

Dokument poudarja potrebo po ponovnem zagonu upravnega programa koalicije in zagotovitvi kontinuitete dobrega upravljanja oz. »dobrega vladanja« dežele, pri čemer je predsednik Fedriga porok in razsodnik koalicije.