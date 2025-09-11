Predsednika tudi o zastopstvu Slovencev v Rimu

Varovanje manjšin je, kot je dejal Sergio Mattarella včeraj v Ljubljani, simbol in znak demokratične zrelosti obeh držav in je lahko zgled tudi za druge. Nataša Pirc Musar se je italijanskemu kolegu zahvalila za spoštljiv odnos do Slovencev v Italiji, ki je zlasti v času, ko so ranljive skupine pogosto na udaru, zelo dragocen. Ob tem je opozorila, da še obstaja prostor za napredek, na primer pri krepitvi avtonomije slovenskega šolstva in pri zagotovitvi stabilnega financiranja manjšinskih organizacij na osnovi zaščitnega zakona. Ta sredstva so, kot znano, že vrsto let enaka in ne upoštevajo inflacije ter splošnega naraščanja stroškov pri delovanju teh organizacij.

Mattarellum doslej najugodnejši

Na novinarsko vprašanje glede zagotovljenega zastopstva za slovensko manjšino v italijanskem parlamentu, kakršnega ima italijanska skupnost v Sloveniji, je Mattarella odgovoril, da gre za vprašanje, ki je v pristojnosti parlamenta in vlade. Sam sicer temu vprašanju namenja veliko pozornost, tudi zato, ker zelo dobro pozna volilne mehanizme. V začetku devetdesetih let je predlagal volilni zakon (t.i. mattarellum), ki je doslej manjšini nudil največ možnosti za izvolitev v parlament.

Pirc Musar je glede tega dejala, da bo treba najti politično rešitev za vprašanje, ki je za Slovence v Italiji zelo pomembno. »Doslej je še vedno uspelo, da so bili slovenski predstavniki izvoljeni, če pa enkrat ne bodo več, bodo razprave drugačne«, je podrčrtala predsednica.