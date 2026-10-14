Predsedniki držav o vlogi EU v času kriz

Jutri (v četrtek) in v petek se bodo v Ljubljani in na Brdu pri Kranju sestali predsedniki evropskih držav skupine Arraiolos, ki se bodo posvetili prihodnosti Evropske unije, njeni varnosti in odpornosti ter vprašanju, kako lahko Evropa v vse bolj nepredvidljivem svetu ohrani svojo težo, enotnost in vpliv. Srečanje neformalne skupine, ki združuje evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili, bo gostila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki se bo ob tej priložnosti na dvostranskih srečanjih sestala z nemškim predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierjem in irsko predsednico Catherine Connolly. Drugače so udeležbo na dvodnevnem srečanju na Brdu potrdili še predsedniki Avstrije, Estonije, Grčije, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Poljske, Portugalske in Slovaške.

Kot so sporočili iz urada slovenske predsednice, bo razprava na srečanju, katerega tema bo »Evropska unija v času številnih kriz: med umikom in vztrajnostjo«, usmerjena v vprašanje, kako se lahko EU prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila vrednote in načela, na katerih je bila zgrajena: demokracijo, človekove pravice, vladavino prava, solidarnost, sodelovanje in mirno reševanje sporov. Predsedniki bodo iskali odgovore na vprašanja, kot so: kaj Evropo danes povezuje, kako okrepiti njeno odpornost in varnost ter kako zagotoviti, da bo EU tudi v prihodnje samozavesten in dejaven akter v mednarodni politiki. Posebna pozornost bo namenjena prihodnosti evropskega povezovanja in sposobnosti Evrope, da v spreminjajočem se svetu ohrani prostor za mir, napredek, demokracijo in dostojanstvo posameznika. Pomemben del srečanja bo namenjen tudi multilateralizmu in prihodnosti mednarodnih institucij, odpirala pa se bodo tudi redkeje obravnavana vprašanja človekove varnosti.Srečanje skupine Arraiolos bo v Sloveniji potekalo prvič od njene ustanovitve leta 2003. Takrat je na pobudo takratnega portugalskega predsednika Jorgeja Sampaia prvič potekalo v portugalskem mestu Arraiolos, odslej pa se predsedniki srečujejo v različnih evropskih državah.