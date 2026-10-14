SloVolley v D-ligi za obstanek in rast mladih

Konec tedna se začenjajo tudi deželna odbojkarska prvenstva, v katerih nastopa tudi pet slovenskih ekip, ki jih bomo v tem tednu predstavili. Začenjamo z mladimi odbojkarji SloVolleyja Studio Vegliach, ki bodo tudi letos igrali v D-ligi.

Kot smo že poročali, so si varovanci Lorisa Maniaja lani na igrišču prislužili napredovanje v C-ligo, a so se pri projektu SloVolley naposled odločili, da mlado ekipo znova vpišejo v D-ligo. »Nekateri starejši igralci so se pridružili ekipi Ambroža Peterlina. Odločili smo se, da naredimo mlado ekipo,« je pojasnil trener. »Letos delamo zelo veliko na individualni tehniki in manj igramo, tako da igralci rastejo za bodočnost. S tem smo videli že lepe rezultate, tudi na tekmi proti Soči (tekmi deželnega pokala, op. a.), ki smo jo izgubili s 3:2,« je dejal Manià in dodal: »Igrali smo dobro v sprejemu in obrambi, moramo pa še delati na bloku. Pri tem imamo nekaj težav, ker v ekipi nimamo visokih igralcev, a bomo to nadoknadili z igro v obrambi.«

Cilj je obstanek

Kot rečeno bo ekipa še mlajša od lanske, Loris Manià tako napoveduje, da bodo ciljali na obstanek. »Če bomo dosegli kaj več, pa bo dobro,« je dodal. Ista ekipa bo igrala tudi prvenstvo U19, nekateri pa bodo igrali še U17.