Zavodi omogočajo šolanje v mednarodnem okolju

Preživeti dve leti v šolskem okolju v stiku z mladimi z vsega sveta je lahko precej več kot le posebna izobraževalna izkušnja. Zlasti če gre zaključek srednješolske poti na enem od Zavodov združenega sveta oziromaUnited World Colleges (UWC), kjer je sožitje med narodi ena glavnih vrednot v in izven učilnic. Tudi letos sta dijakinjam in dijakom na voljo razpisa za vpis na eno od osemnajstih šol, ki se nahajajo po svetu, in sicer prek italijanskega in slovenskega nacionalnega odbora. Oba ponujata tudi štipendije. Gibanje UWC je nastalo leta 1962 z zamislijo, da lahko izobraževanje povezuje ljudi, narode in kulture ter prispeva k miru in trajnostni prihodnosti. Danes ga sestavlja 18 šol in zavodov na štirih celinah, kjer se izobražujejo mladi iz različnih družbenih, kulturnih in ekonomskih okolij. Med njimi je tudi Jadranski zavod združenega sveta, ki v Devinu deluje vse od leta 1982.

Dijaki na šolah UWC praviloma zadnji dve leti srednješolskega izobraževanja druge stopnje opravijo v okviru programa mednarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme). Ob pouku so pomemben del izkušnje tudi prostovoljstvo, šport, ustvarjalne dejavnosti in projekti v korist skupnosti. Cilj ni le pridobivanje znanja, temveč tudi razvoj odgovornosti, samostojnosti in sposobnosti sodelovanja z ljudmi, ki imajo drugačne izkušnje in poglede na svet. Pri izboru kandidatov je šolski uspeh pomemben, vendar ni ključen. Komisije namreč ocenjujejo intelektualno radovednost, pripravljenost na šolske izzive, socialne kompetence, osebno odgovornost, vztrajnost in sposobnost udejanjanja lastnih vrednot. Pomembni so tudi izražen potencial, odprtost in pripravljenost prispevati k skupnosti. Finančne razmere niso ovira, saj več kot 80 odstotkov dijakov, ki jih izberejo nacionalni odbori UWC, prejme polno ali delno finančno pomoč v obliki štipendije.

Italijanski nacionalni odbor za UWC za naslednjo generacijo 2027–2029 ponuja 30 mest v 15 šolah. Ob tem je zagotovljenih že 18 polnih štipendij, od katerih jih je 15 vezanih na določena območja. Za kandidate iz Furlanije - Julijske krajine je namenjenih kar šest štipendij, ki jih ponujajo Dežela FJKin različne fundacije. V naslednjih mesecih se bo število štipendij še povečalo. Na razpis italijanskega odbora se lahko prijavijo mladi z italijanskim državljanstvom ali tisti, ki v Italiji prebivajo najmanj dve leti in so rojeni med 1. septembrom 2009 in 31. avgustom 2011. Prijavo je treba oddati do nedelje, 18. oktobra 2026, na spletni strani italijanskega državnega odbora (it.uwc.org). Ker so potrebna tudi dokazila in priporočilno pismo, naj kandidati ne čakajo do zadnjega trenutka.

Možnost za pridobitev štipendije ponuja tudi UWC Slovenija, ki razpisuje mesta na petih šolah, in sicer UWC Adriatic v Devinu, UWC Mostar v Bosni in Hercegovini, UWC East Africa v Tanzaniji, UWC USA v Združenih državah Amerike in UWC Mahindra v Indiji. Prijavijo se lahko dijaki, vpisani v drugi ali tretji letnik gimnazije oziroma srednje šole v Sloveniji ali ustreznega programa v tujini, ki izpolnjujejo tudi starostne, šolske in druge razpisne pogoje. Med njimi so slovensko državljanstvo, dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ali status begunca v Sloveniji. Rok za oddajo prijave na spletni strani UWC Slovenija je 1. december 2026. Za dijakinje in dijake slovenske skupnosti v Italiji, ki imajo tudi slovensko državljanstvo, sta na voljo obe poti, pri čemer pa je mogoča zgolj prijava na enega od dveh razpisov. Kdor razmišlja o šolanju v mednarodnem okolju, naj zato pravočasno preveri možnosti in pogoje. To je začetek izkušnje, ki bo lahko zaznamovala ne zgolj posameznikovo izobraževanje, temveč tudi pogled na svet.