Predstavili posodobljeni jezikovni portal SMeJse

Dark Theme

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je na spletu v sredo, 29. oktobra, predstavil jezikovni portal SmeJse v novi preobleki. Glavni cilj posodobitve je bila vsebinska, funkcionalna in estetska osvežitev portala ob naboru novih vsebin (orodij, publikacij, e-gradiv) in povečani interaktivnosti z uporabniki ter uporabnicami. Prenovljeni portal tako ponuja uporabniško prijaznejši e-prostor za dostop do raznolikih jezikovnih virov, ki ustrezajo sodobnim standardom strokovnosti in inovativnosti. Za aktualizacijo portala so poskrbeli David Bordon, Jasmin Franza, Ester Gomisel in Mija Umer, novo grafično podobo pa je prispeval oblikovalec Peter Ferluga (PiKa - grafične storitve).

Jezikovno gradivo za osnovne šole

Projekt je temeljil tudi na pripravi novega izvirnega strokovnega gradiva z vsebinskim poudarkom na pouku slovenščine v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Skupina učiteljic, ki jo sestavljajo Alenka Dobrila, Nastja Gherlani, Sanja Širec, Mija Umer in Sabina Višček, je pod mentorstvom strokovnjakinj za didaktiko jezika, Barbare Baloh in Maje Melinc Mlekuž, zasnovala pet interaktivnih učnih enot za učence in učenke osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Nastalo učno gradivo je posebej dragoceno tudi zaradi splošnega pomanjkanja učbenikov za slovenščino, ki bi odgovarjali specifičnim učnim potrebam ciljne populacije otrok. Zbirka avtorskih interaktivnih učnih enot s skupnim naslovom Jezikovne dejavnosti v osnovni šoli: izbrani primeri je na prenovljenem portalu dostopna na posebnem zavihku, na voljo pa so tudi različice, primernejše za tiskanje.

Jezikovno gradivo za drugostopenjske srednje šole