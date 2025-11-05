VREME
Predzadnji korak na poti uvedbe pokrajin v FJK

Poslanska zbornica podprla spremembo deželnega statuta, o kateri ima zadnjo besedo senat

Sandor Tence |
Rim |
5. nov. 2025 | 16:39
    Tržaška pokrajina bo spet domovala na Trgu Vittorio Veneto v Trstu
Za ponovno uvedbo pokrajin v Furlaniji - Julijski krajini manjka le še dokončna zelena luč senata, ki bo prišla v kratkem. Poslanska zbornica je namreč danes v drugem branju spremenila deželni statut FJK in uvedla t.i širše lokalne uprave (v it. enti di area vasta), ki so dejansko stare pokrajine.

Spremembo deželnega statuta so enotno podprle stranke vladne koalicije, itak na splošno razdrobljena opozicija pa se je tudi v tem primeru razbila. Demokratska stranka in Gibanje 5 zvezd sta glasovala proti oživitvi pokrajin, Živa Italija Mattea Renzija se je vzdržala, Akcija in Zavezništvo zelenih in levice pa sta podprla predlog desnosredinske večine.

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani je zadovoljen z glasovanjem v poslanski zbornici. V izjavi podčrtuje, da se je edino njegov predhodnik Igor Gabrovec v preteklosti zoperstavil ukinitvi pokrajin, za kar se je odločila levosredinska deželna vlada predsednice Debore Serracchiani.

